Живко Бояджиев: Да се изправим след нокаута в Исперих

  Олимпик (Варна)
  6 март 2026 | 12:14
Олимпик (Варна) приема утре Рилци (Добрич). Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Претърпяхме тежка загуба в последния ни мач. Елементарни грешки ни сринаха за няколко минути. Наясно сме, че не ни достига опит. Когато обаче максималната концентрация липсва през всичките 90 минути, може да те накаже всеки. Именно за това много трябва да внимаваме в предстоящия двубой. Рилци е опасен противник и може да повали всеки. Трябва да се изправим след поражението в Исперих. Имаме потенциал да го направим“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

