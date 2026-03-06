Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Да сме в призовата тройка

Венцеслав Иванов: Да сме в призовата тройка

  • 6 март 2026 | 11:08
  • 482
  • 0
Венцеслав Иванов: Да сме в призовата тройка

Утре Ком (Берковица) приема Партизан (Червен бряг). Срещата е от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме с амбицията да спечелим три точки срещу един доста корав противник – не случайно през есента направихме 1:1 при гостуването в Червен бряг. Нашата амбиция през пролетта, е да задържим третото място със сигурност и ако се отвори възможност, да атакуваме по-предно класиране. За мен големият недостатък през пролетта е малкият брой мачове, при който трудно се поддържа отборът в нужния ритъм. На практика ни предстоят едва 11 двубоя и първенството приключва. За съжаление отпаднахме от турнира за Купата на Аматьорската лига, който бе добра възможност за още няколко срещи за поддържане на ритъм. Отборите в нашата група са доста равностойни и макар някои да заемат задни места в класирането, това нищо не означава. Очаквам сериозна съпротива от Янтра (Полски Тръмбеш), Партизан (Червен бряг) и останалите тимове“, коментира пред клубния сйт Венцислав Иванов, треньор на Ком.

Снимка: ОФК Бдин Видин – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 272
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4370
  • 2
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 488
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6831
  • 31
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 409
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 6831
  • 31
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 4370
  • 2
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 42090
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22186
  • 20
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 32203
  • 29
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6485
  • 1