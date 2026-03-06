Венцеслав Иванов: Да сме в призовата тройка

Утре Ком (Берковица) приема Партизан (Червен бряг). Срещата е от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме с амбицията да спечелим три точки срещу един доста корав противник – не случайно през есента направихме 1:1 при гостуването в Червен бряг. Нашата амбиция през пролетта, е да задържим третото място със сигурност и ако се отвори възможност, да атакуваме по-предно класиране. За мен големият недостатък през пролетта е малкият брой мачове, при който трудно се поддържа отборът в нужния ритъм. На практика ни предстоят едва 11 двубоя и първенството приключва. За съжаление отпаднахме от турнира за Купата на Аматьорската лига, който бе добра възможност за още няколко срещи за поддържане на ритъм. Отборите в нашата група са доста равностойни и макар някои да заемат задни места в класирането, това нищо не означава. Очаквам сериозна съпротива от Янтра (Полски Тръмбеш), Партизан (Червен бряг) и останалите тимове“, коментира пред клубния сйт Венцислав Иванов, треньор на Ком.

