Първа тренировка за Ком (програмата за контролите)

Днес в 16:00 часа, Ком (Берковица) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 22 футболисти ще изведе треньора Венцеслав Иванов за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще с играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Договорените контролите:

10 февруари: Ком (Берковица) - Монтана (юноши старша възраст)

14 февруари: Ком (Берковица) – търси съперник

21 февруари: Ком (Берковица) - Бдин (Видин)