Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Първа тренировка за Ком (програмата за контролите)

Първа тренировка за Ком (програмата за контролите)

  • 2 фев 2026 | 08:27
  • 201
  • 0

Днес в 16:00 часа, Ком (Берковица) дава ход на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 22 футболисти ще изведе треньора Венцеслав Иванов за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще с играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Договорените контролите:

10 февруари: Ком (Берковица) - Монтана (юноши старша възраст)

14 февруари: Ком (Берковица) – търси съперник

21 февруари: Ком (Берковица) - Бдин (Видин)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 7689
  • 11
Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 1191
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 1301
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 2416
  • 1
Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

  • 1 фев 2026 | 23:24
  • 2274
  • 0
Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

  • 1 фев 2026 | 22:22
  • 1739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 08:00
  • 6944
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 28733
  • 13
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:26
  • 13633
  • 3
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 7689
  • 11
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 10478
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 11952
  • 1