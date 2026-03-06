Ще се тества нова мярка - вадят полеви играч след всеки случай, в който се окаже медицинска помощ на вратар

Случаите с вратари, които симулират контузии, за да бавят времето и да дават възможност да треньорите да правят инструкции към останалите играчи, стават повод за все по-сериозни дискусии. Реферите трудно могат да се справят с този прийом и затова на годишното заседание на Международния съвет на футболните асоциации (IFAB) миналия уикенд са били обсъждани мерки за справяне със ситуацията.

Според “Таймс” мярката, която ще се тества още през следващия сезон в Женската суперлига на Англия, се състои в това, че полеви играч ще бъде изваждан от терена за една минута всеки път след оказването на медицинска помощ за вратаря. Все още не е решено как ще бъде определен играчът, който ще излезе, но най-вероятно треньорът на потърпевшия отбор ще реши това.

Темата отново бе повдигната в английския футбол от мениджъра на Брайтън Фабиан Хюрцелер, който обвини отбора на Арсенал, че съвсем целенасочено използва тактики за бавене на времето, когато води в резултата, като посочи и конкретния пример с Давид Рая, който на три пъти получаваше медицинска помощ по време на сблъсъка на “Амекс Стейдиъм”.

Мениджърът на Брайтън скочи на Арсенал и Артета: Само един отбор игра футбол, те си създават свои правила