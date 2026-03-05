Ратко Достанич определи групата на Славия за битката със Спартак (Варна)

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Спартак (Варна). В нея се завръща Лазар Марин, който пропусна победата над Берое (3:0) заради натрупани 5 жълти картона, съобщават от клуба. Извън сметките пък остана Васил Казълджиев. Крилото се лекува от вирусно заболяване, което му попречи да участва в двубоя в Стара Загора.

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Мачът на стадион "Александър Щаламанов" от 25-ия кръг на efbet Лига е в петък, 6 март, от 18:00 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Жордан Варела, Дейвид Малембана, Иван Минчев, Момо Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш, Емилиян Гогев.