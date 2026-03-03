Популярни
Писаро зарадва фенове на Байерн Мюнхен в Хюстън

  • 3 март 2026 | 12:46
  • 457
  • 1

Бившата звезда на Байерн Мюнхен Клаудио Писаро беше почетен гост на парти за гледане на мач от Първа Бундеслига в Хюстън, Тексас. Феновете се събраха съботния сблъсък „Der Klassiker“ с Борусия Дортмунд. Стотици запалянковци, облечени в червено и бяло на Байерн Мюнхен, наблюдаваха футболната битка на повече от 8000 километра от „Сигнал Идуна Парк“. Хари Кейн (54’, 70’ - дузпа) отбеляза два гола за баварците, а победното попадение беше дело на Йошуа Кимих (87’). За домакините пък се разписаха Нико Шлотербек (26’) и Даниел Свенсон (83’).

Писаро, бивш перуански национал, ( с 85 срещи за своята страна), изигра повече 300 мача за Байерн в два периода с клуба и отбеляза 125 гола, като спечели шест титли от Бундеслигата, пет първи места в надпреварата за Купата на Германия и един успешен финал на Шампионската лига. Писаро не скри възхищението си и в същото време изненадата от поведението на феновете в Хюстън. Подобни събития, които промотират големите футболни отбори на Европа и техните звезди в САЩ, стават все по-често явление с наближаването на световните финали, които тази година ще се играят в Северна Америка. Домакин освен Щатите са Мексико и Канада.

