Майкъла: Много тежка загуба за мен, виждате, че си отиват един след друг

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла обяви, че кончината на Георги Велинов е много тежка загуба за него, тъй като двамата са били страхотни приятели.

“Живяхме 18 години заедно - аз съм на третия етаж, а той - на шестия. Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек много сериозно момче. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести, все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става.

Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Сутринта Цецо Йончев ми се обади да ме пита. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, почтен човек на ЦСКА", каза Майкъла, който пристигна днес на стадион "Васил Левски", за да се сбогува с Георги Велинов.