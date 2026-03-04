Публика и играчи отдадоха почит към Георги Велинов във Варна

Минути преди началото на двубоя между Черно море и Арда с едноминутно мълчание бе почетена паметта на Георги Велинов. Публиката на "моряците" сведе глава в знак на уважение към големия вратар, който започва своята звездна кариера именно в Черно море.

В периода 1976 –1978 г. той записва 70 мача с екипа на варненския клуб, поставяйки основите на впечатляващия си път във футбола. "Завинаги един от нас" – с това послание феновете изпратиха незабравимия български страж, оставил трайна следа в историята на клуба.



Пламен Трендафилов