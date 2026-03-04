Популярни
  3. Публика и играчи отдадоха почит към Георги Велинов във Варна

Публика и играчи отдадоха почит към Георги Велинов във Варна

  • 4 март 2026 | 16:12
  • 416
  • 0
Минути преди началото на двубоя между Черно море и Арда с едноминутно мълчание бе почетена паметта на Георги Велинов. Публиката на "моряците" сведе глава в знак на уважение към големия вратар, който започва своята звездна кариера именно в Черно море.

В периода 1976 –1978 г. той записва 70 мача с екипа на варненския клуб, поставяйки основите на впечатляващия си път във футбола. "Завинаги един от нас" – с това послание феновете изпратиха незабравимия български страж, оставил трайна следа в историята на клуба.

Пламен Трендафилов

