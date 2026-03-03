Гьоко: Реших да атакуваме с човек по-малко, Господ ни помогна

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана доволен след победата с 1:0 срещу Монтана в efbet Лига. Специалистът от Северна Македония вярвам, че "соколите" ще се стабилизират след трудния старт на пролетния дял от първенството.

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

"Първо да не почвам с еуфорията, която стана накрая на мача. Беше много важен мач за нас. На Монтана всички мачове са 0:1, 0:0 или 1:2 - тоест, много добре се защитават. На нас ни липсваше малко по-бърза игра в средата на терена и повече създадени голови положения. Това не беше добре през първото полувреме, исках да се промени през второто. Въпреки че имахме по-добрите положения за гол, Монтана имаха няколко шута, ако не греша, горе-долу контролирахме мача. Всичко се обърка след червения картон. Всички момчета са примерни, нямаме проблем от никого. Тайлсон е един от най-мирните, но можеше да изтърпи провокацията от противниковия играч - грешка е, че отвърна.

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

После стана проблем - да се защитаваме с човек по-малко или да нападаме. Реших да атакуваме с трима нападатели, въпреки че бяхме с десет души, понякога има Господ. Бяхме наградени да вкараме гол с Божията помощ, да вземем трите точки и да свалим от плещите си товара, че нямаме победа. Трудно се прави нов състав, имахме тежки мачове с десет човека срещу добри отбори. Радвам се, ще се стабилизираме. Във фаза "защита" сме добре, бързо затваряме, не искам да се връща топката назад, искам бързо преливане, последният пас много пъти е погрешен. Във всички мачове можехме да вкараме гол, ако не бъркахме този пас. Трябва да се подобри комуникацията между новите. Нямахме терен, имахме физически тренировки, не можеш да направиш комбинации, на изкуствено работим понякога", каза опитният треньор.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto