27-годишен американец подсили Балкан

Лидерът в класирането на Sesame НБЛ Балкан привлече в състава си още едно ново попълнение, обяви клубът от Ботевград в официалния си профил във Фейсбук. Това е играещият на позиция 4 Тадж Грийн, 27-годишен.

"Добре дошъл, Тадж Грийн!

Тежкото крило е роден през 1998 година. Грийн играе на позиция 4, висок е 203 сантиметра и идва от тима на Печ, Косово. В косовската Супер Лига той остава срещу името си средно по 13.6 точки, 8.2 борби и 1 асистенция за 18 мача.

Пожелаваме му успех със зеления екип", написаха от Балкан.

Балкан се раздели с основен играч

Преди два дни Балкан обяви трансфера на Травис Макконико, а по-рано днес съобщи, че се разделя с гарда Джоунс "Джак" Пагенкопф.

Балкан се подсили с Травис Макконико

В кариерата си досега американецът е играл още за Манчестър Джайънтс, Нюкасъл Ийгълс и Артланд Дрегънс.

Следвай ни:

Снимки: Imago