Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. 27-годишен американец подсили Балкан

27-годишен американец подсили Балкан

  • 4 март 2026 | 17:34
  • 266
  • 2
27-годишен американец подсили Балкан

Лидерът в класирането на Sesame НБЛ Балкан привлече в състава си още едно ново попълнение, обяви клубът от Ботевград в официалния си профил във Фейсбук. Това е играещият на позиция 4 Тадж Грийн, 27-годишен.

"Добре дошъл, Тадж Грийн!

Тежкото крило е роден през 1998 година. Грийн играе на позиция 4, висок е 203 сантиметра и идва от тима на Печ, Косово. В косовската Супер Лига той остава срещу името си средно по 13.6 точки, 8.2 борби и 1 асистенция за 18 мача.

Пожелаваме му успех със зеления екип", написаха от Балкан.

Балкан се раздели с основен играч
Балкан се раздели с основен играч

Преди два дни Балкан обяви трансфера на Травис Макконико, а по-рано днес съобщи, че се разделя с гарда Джоунс "Джак" Пагенкопф.

Балкан се подсили с Травис Макконико
Балкан се подсили с Травис Макконико

В кариерата си досега американецът е играл още за Манчестър Джайънтс, Нюкасъл Ийгълс и Артланд Дрегънс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Очаквайте на живо: Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача

Очаквайте на живо: Сезонът в Sesame НБЛ се подновява с 5 мача

  • 4 март 2026 | 18:00
  • 676
  • 0
Монеке: Дори да сме втори и да играем срещу Олимпиакос или Реал, всички биха казали, че ще загубим

Монеке: Дори да сме втори и да играем срещу Олимпиакос или Реал, всички биха казали, че ще загубим

  • 4 март 2026 | 14:49
  • 489
  • 0
Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

  • 4 март 2026 | 14:44
  • 507
  • 0
Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

Везенков и Уолкъп под въпрос за гръцкото дерби в Евролигата, Милутинов се завръща

  • 4 март 2026 | 14:35
  • 490
  • 0
Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

  • 4 март 2026 | 11:52
  • 470
  • 0
Кливланд си отмъсти на Детройт

Кливланд си отмъсти на Детройт

  • 4 март 2026 | 10:44
  • 447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

  • 4 март 2026 | 18:28
  • 13709
  • 46
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 34797
  • 18
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 16690
  • 36
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 21482
  • 38
Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:03
  • 7638
  • 4
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 14781
  • 14