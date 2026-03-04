Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

  • 4 март 2026 | 11:52
  • 260
  • 0
Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

Шампионът Оклахома Сити Тъндър триумфира срещу Чикаго Булс със 116:108 като гост. Шей Гилджъс-Алекзандър пропусна срещата, но „гръмотевиците“ не изпитаха сериозни проблеми и спечелиха за шести път в последните си седем двубоя.

С успеха те запазиха преднината си от 4 победи пред втория в класирането на Запад при баланс 48-15. Чикаго са 12-и в Източната конференция с баланс 25-37.

Джаред Маккейн отбеляза 20 точки, включително 4 тройки, за Оклахома Сити, Айзея Джо допринесе с 19 точки, Арън Уигинс се отчете с 18 точки и 7 борби, а Кейсън Уолъс и Джейлин Уилямс завършиха с по 17 точки, към които вторият добави 16 борби за дабъл-дабъл.

За „биковете“ Колин Секстън вкара 20 точки, Гершон Ябуселе записа дабъл-дабъл от 18 точки и 12 борби, Тре Джоунс отбеляза 15 точки, а Джош Гиди беше близо до трипъл-дабъл с 14 точки и по 9 борби и асистенции.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 4 март 2026 | 09:43
  • 565
  • 0
Ако бях треньор в Sesame НБЛ с Людмил Хаджисотиров

Ако бях треньор в Sesame НБЛ с Людмил Хаджисотиров

  • 4 март 2026 | 09:13
  • 3053
  • 2
Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

  • 3 март 2026 | 21:48
  • 1583
  • 0
Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

  • 3 март 2026 | 20:21
  • 1156
  • 0
Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

  • 3 март 2026 | 17:59
  • 781
  • 0
Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 3 март 2026 | 15:41
  • 2932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 5695
  • 97
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 2644
  • 4
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 5629
  • 5
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 9433
  • 7
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 59134
  • 177
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 43066
  • 43