Тъндър победи Булс без Гилджъс-Александър

Шампионът Оклахома Сити Тъндър триумфира срещу Чикаго Булс със 116:108 като гост. Шей Гилджъс-Алекзандър пропусна срещата, но „гръмотевиците“ не изпитаха сериозни проблеми и спечелиха за шести път в последните си седем двубоя.

С успеха те запазиха преднината си от 4 победи пред втория в класирането на Запад при баланс 48-15. Чикаго са 12-и в Източната конференция с баланс 25-37.

Джаред Маккейн отбеляза 20 точки, включително 4 тройки, за Оклахома Сити, Айзея Джо допринесе с 19 точки, Арън Уигинс се отчете с 18 точки и 7 борби, а Кейсън Уолъс и Джейлин Уилямс завършиха с по 17 точки, към които вторият добави 16 борби за дабъл-дабъл.

Jared McCain over the last 4 games:



16.3 PPG

50.0% FG

40.7% 3P

100% FT

24.1 MPG



🔥🔥🔥 https://t.co/Z13hMc7ex4 pic.twitter.com/KE4PrkCZLm — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 4, 2026

За „биковете“ Колин Секстън вкара 20 точки, Гершон Ябуселе записа дабъл-дабъл от 18 точки и 12 борби, Тре Джоунс отбеляза 15 точки, а Джош Гиди беше близо до трипъл-дабъл с 14 точки и по 9 борби и асистенции.