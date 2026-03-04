Кливланд си отмъсти на Детройт

Кливланд Кавалиърс се наложи над лидера на Изток Детройт Пистънс със 113:109 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Въпреки че играеха без контузената си звезда Донован Мичъл, Кавалиърс удържаха намиращия се в страхотна форма отбор на „буталата“, за който това беше едва трето поражение в последните 14 мача.
Тимът на Кени Аткинсън си отмъсти и за загубата от уикенда, когато Детройт успя да измъкне успеха след продължение. По този начин отборът от щата Охайо затвърди четвъртото си място в класирането в Източната конференция с баланс 39-24, докато Пистънс са първи с 45-15.
Джейлън Тайсън поведе Кливланд с 22 точки, Еван Мобли и Джеймс Хардън отбелязаха по 18, а Денис Шрьодер се включи от пейката с 15.
За тима от щата Мичиган Джейлън Дърън бе най-резултатен с дабъл-дабъл от 24 точки и 14 борби, Тобаяс Харис добави 19 точки, а Аусар Томпсън - 16.