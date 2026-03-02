Балкан "позлати" Травис Макконико

Отборът на Балкан се похвали с ново попълнение и го направи най-скъпият играч в Sesame Национална баскетболна лига. Според информация от източник, близък до американския гард Травис Макконик е сложил подписа си под договор за 12 000 долара на месец до края на сезона.

Припомняме ви, че той се завърна в България и започна тренировки с отбора на Черно море Тича, но след това се озова в Ботевград, където ще продължи кариерата си, след проблемите с италианския му тим.

Макконико е носител на Купата на България с отбора на Черноморец през сезон 2023/2024 под ръководството на старши треньора Васил Евтимов.

"Добре дошъл, Травис Макконико! До края на сезона екипа на Балкан ще носи американският баскетболист Травис Макконико. Той е висок 198 см и е роден 1997 година. Травис Макконико бе в Арена Ботевград по време на финалния турнир за Купата на България.🏀Макконико идва от италианския тим от А2 Ферарони Кремонезе. Той е познат на българската публика като играч на Черноморец Бургас през сезона 2023/2024 година, когато вкарва средно по 17 точки на мач. В последния полуфинален мач срещу Балкан, в който Черноморец отстъпи и загуби серията с 1-3 победи, Макконико бе най-резултатен с 25 точки, 4 борби и 4 асистенции.👉🏻След Черноморец той преминава в турския Ялова, след което отива в Италия. Професионалният му път започва от Малта, продължава през финландския Тапиолан и шведския Шьопинг Старс.", написаха от Балкан в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.