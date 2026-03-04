Популярни
Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

  • 4 март 2026 | 14:44
  • 180
  • 0
Шумен се завръща в дома си за мача с Черно море

Отборът на Шумен се завръща в "Арена Шумен", след като през последната година не играеше мачовете си там заради сериозни проблеми с пода на спортното съоръжение.

Тимът воден от бившия национален селекционер Росен Барчовски посреща носителя на Купата на България Черно море Тича днес в 19:00 часа в тази зала, като именно срещу "моряците" беше и последния мач на Шумен играл се там.

Припомняме ви, че трима баскетболисти се контузиха на едно и също място в "Арена Шумен", като последният бе гардът на варненци Евгени Хаджирусев, който се завърна в игра чак през януари тази година.

