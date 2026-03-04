Балкан се раздели с основен играч

Гардът Джак Пагенкопф и Балкан се разделиха по взаимно съгласие, съобщи на официалния си сайт клубът от Ботевград. Дошлият на 1 септември 2025 година в отбора баскетболист изигра за Балкан 21 мача, в които има средно по 26 минути с 11.8 точки, 4.1 борби и 6.7 асистенции. Ръководството на Балкан му благодари за професионализма и приноса към отбора, допълват още от клуба.

Пагенкопф ще продължи кариерата си в Германия в тима на Йена. Той имаше предложение от този отбор още през декември, посочват още ботевградчани.

Отборът на Science City Jena е от Бундеслигата на Германия. В момента е на 14-о място от 18 отбора с актив 7 победи и 12 поражения.

В същото време от Балкан добавят, че се очаква към тима да се присъедини нов играч на поста крило - висок 203 см. Той вече е финализирал контракта си с Балкан и предстои официалното обявяване на трансфера.

Междувременно, Балкан вече се подсили с бившия гард на Черноморец Травис Макконико.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg