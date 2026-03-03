Димитър Дерменджиев: Нужно ни е време

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе с Атлетик в Куклен. Срещата от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на опитен противник, който ще е амбициран да ни победи. Ще направим възможното да се противопоставим. Нужно ни е обаче време за да демонстрираме потенциала си. Имаме го. В процес сме на сработване и това прави всеки мач трудно изпитание за нас. Както неведнъж заявих, основния ни приоритет е да подготвяме футболисти за първия отбор на клуба. Разбира се, резултатите от мачовете са важни, защото са показател за свършената работа“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.