Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Димитър Дерменджиев: Нужно ни е време

Димитър Дерменджиев: Нужно ни е време

  • 3 март 2026 | 07:54
  • 129
  • 0

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе с Атлетик в Куклен. Срещата от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на опитен противник, който ще е амбициран да ни победи. Ще направим възможното да се противопоставим. Нужно ни е обаче време за да демонстрираме потенциала си. Имаме го. В процес сме на сработване и това прави всеки мач трудно изпитание за нас. Както неведнъж заявих, основния ни приоритет е да подготвяме футболисти за първия отбор на клуба. Разбира се, резултатите от мачовете са важни, защото са показател за свършената работа“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

  • 3 март 2026 | 00:39
  • 7939
  • 1
Беласица представи нов треньор

Беласица представи нов треньор

  • 2 март 2026 | 20:31
  • 3451
  • 11
Хьогмо: Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени

Хьогмо: Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени

  • 2 март 2026 | 20:26
  • 6999
  • 30
Косич: Изпуснахме победата

Косич: Изпуснахме победата

  • 2 март 2026 | 20:16
  • 1916
  • 0
Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 2 март 2026 | 20:16
  • 2049
  • 0
Мартин Русков: Разочаровани сме, играхме за победа

Мартин Русков: Разочаровани сме, играхме за победа

  • 2 март 2026 | 20:08
  • 1361
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

  • 3 март 2026 | 07:45
  • 524
  • 3
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 536
  • 11
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 627
  • 3
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 87903
  • 662
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:55
  • 28816
  • 150
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 37025
  • 10