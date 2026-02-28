Популярни
ОФК Хасково срази Атлетик

  • 28 фев 2026 | 19:51
  • 294
  • 0
ОФК Хасково срази Атлетик

ОФК Хасково надигра гостуващия му Атлетик (Куклен) с 4:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още можеха да вкарат футболистите на Живко Желев. Мачът започна кошмарно за Атлетик. Реджеб Халил удари съперник от Хасково и съдията го отстрани с червен картон в 17-ата минута. В 41-ата минута Владислав Узунов нахлу отляво и стреля за 1:0. Само 120 секунди след почивката, Христо Бойков удвои. След още десетина минути се разписа и Калоян Делчев. Узунов беше точен и в 64-ата минута.

Снимка: ОФК Хасково – фейсбук

