Тудор: Не приемаме тази ситуация, трябва да бъдем оптимисти

Временният мениджър на Тотнъм Игор Тудор увери, че вижда позитивни знаци преди утрешното дерби с Кристъл Палас, въпреки че хърватинът записа болезнени загуби в първите си два мача начело на "шпорите". Появиха се дори някои спекулации, че Тудор може да бъде уволнен скоропостижно, ако Тотнъм запише трета поредна загуба.

"Трябва да отправим послание към всички, че не приемаме тази ситуация, в която се намираме. Много е важна подкрепата на феновете. Играчите усещат всичко - всяка частица насърчение и аплодисменти.

Всички разбират ситуацията. Би имало нещо нередно, ако не разбирате. Моята работа е да се опитвам да премахна напрежението, но играчите трябва да приемат, че то е налице. Напрежението е навсякъде, но трябва да обичаш тази работа.

Има хора, които работят като лекари, за да издържат семействата си. Те извършват операции и взимат решения на живот и смърт. Това е истинското напрежение. Трябва да си готов да го приемеш и да се изправиш срещу предизвикателството. Поеми отговорност и имай смелост. На тренировките видях, че имаме играчи, които са готови да го направят и да направят така, че да започнем да показваме на първо място добри представяния, а след това да печелим и точки.

Трябва да бъдем оптимисти за утрешния мач. Играем у дома срещу добър отбор, но все пак на нашия стадион с нашите фенове, така че искаме да направим добър мач.

Трябва да изберем правилните играчи. Досега има много неща за подобрение. Има неща, които ме правят позитивен и ме карат да вярвам. Като например завръщането на Педро. Важно е да имаме повече играчи на разположение", заяви Тудор на днешната си пресконференция.

"Джед Спенс е аут. Кевин Дансо се върна в последния мач. Други новини няма. Надявам се, че Спенс ще е готов за първия мач от шампионската лига", добави хърватинът по отношение на новините около състава.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages