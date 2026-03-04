Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тудор: Не приемаме тази ситуация, трябва да бъдем оптимисти

Тудор: Не приемаме тази ситуация, трябва да бъдем оптимисти

  • 4 март 2026 | 16:44
  • 99
  • 0
Тудор: Не приемаме тази ситуация, трябва да бъдем оптимисти

Временният мениджър на Тотнъм Игор Тудор увери, че вижда позитивни знаци преди утрешното дерби с Кристъл Палас, въпреки че хърватинът записа болезнени загуби в първите си два мача начело на "шпорите". Появиха се дори някои спекулации, че Тудор може да бъде уволнен скоропостижно, ако Тотнъм запише трета поредна загуба.

"Трябва да отправим послание към всички, че не приемаме тази ситуация, в която се намираме. Много е важна подкрепата на феновете. Играчите усещат всичко - всяка частица насърчение и аплодисменти.

Всички разбират ситуацията. Би имало нещо нередно, ако не разбирате. Моята работа е да се опитвам да премахна напрежението, но играчите трябва да приемат, че то е налице. Напрежението е навсякъде, но трябва да обичаш тази работа.

Има хора, които работят като лекари, за да издържат семействата си. Те извършват операции и взимат решения на живот и смърт. Това е истинското напрежение. Трябва да си готов да го приемеш и да се изправиш срещу предизвикателството. Поеми отговорност и имай смелост. На тренировките видях, че имаме играчи, които са готови да го направят и да направят така, че да започнем да показваме на първо място добри представяния, а след това да печелим и точки.

Трябва да бъдем оптимисти за утрешния мач. Играем у дома срещу добър отбор, но все пак на нашия стадион с нашите фенове, така че искаме да направим добър мач.

Трябва да изберем правилните играчи. Досега има много неща за подобрение. Има неща, които ме правят позитивен и ме карат да вярвам. Като например завръщането на Педро. Важно е да имаме повече играчи на разположение", заяви Тудор на днешната си пресконференция.

"Джед Спенс е аут. Кевин Дансо се върна в последния мач. Други новини няма. Надявам се, че Спенс ще е готов за първия мач от шампионската лига", добави хърватинът по отношение на новините около състава.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

  • 4 март 2026 | 15:25
  • 594
  • 1
Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 2252
  • 1
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 554
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8862
  • 9
Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

  • 4 март 2026 | 14:24
  • 2084
  • 1
Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

  • 4 март 2026 | 13:38
  • 987
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3119
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11548
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13601
  • 32
Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

  • 4 март 2026 | 16:51
  • 94
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8862
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18974
  • 19