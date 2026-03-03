Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

  • 3 март 2026 | 21:48
  • 380
  • 0
Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

Баскетболистките на Рилски спортист отстъпиха пред вицешампиона Цинкарна (Словения) със 70:85 (17:29, 27:17, 10:22, 16:17) като гост във втората среща от четвъртфиналния плейоф между двата тима за класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига при жените.

Българският тим приключва участоети си в надпреварата след второ поражение от този съперник.

Двубоят беше равностоен до почивката, когато Цинкарна имаше аванс от само две точки - 46:44. Домакините обаче изиграха изключително силна трета четвърт, която спечелиха с 22:10 и това им помогна да стигнат до крайния успех.

Ивана Бонева беше най-резултатна за Рилски спортист с 21 точки, 14 вкара Виолета Григорова, а с 10 завърши Радина Илиева.

Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига
Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

Цинкарна ще играе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си Будучност (Черна гора) в повторение на финала от миналия сезон.

В другия четвъртфинален плейоф един срещу друг се изправят сръбският Партизан 1953 и хърватският Студио Загреб. Партизан спечели първия мач със 74:58, а втората среща е утре. Победителят ще бъде противник на българския Монтана 2003 на полуфиналите в Адриатическата лига, които са планирани за 28 март.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

  • 3 март 2026 | 20:21
  • 621
  • 0
Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

  • 3 март 2026 | 17:59
  • 554
  • 0
Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 3 март 2026 | 15:41
  • 2371
  • 0
Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 1452
  • 0
Любомир Минчев даде оценка на двата мача и разкри състоянието на Везенков и Бост

Любомир Минчев даде оценка на двата мача и разкри състоянието на Везенков и Бост

  • 3 март 2026 | 14:58
  • 7028
  • 7
Шокиращият инцидент от Тел Авив, описан от Итудис

Шокиращият инцидент от Тел Авив, описан от Итудис

  • 3 март 2026 | 11:50
  • 1378
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

Барселона 1:0 Атлетико Мадрид, гол на Бернал

  • 3 март 2026 | 22:00
  • 7077
  • 18
Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

Уулвърхамптън 0:0 Ливърпул, гостите не създават положения

  • 3 март 2026 | 22:41
  • 2675
  • 8
Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

Комо 0:0 Интер, гостите оцеляха

  • 3 март 2026 | 22:05
  • 2087
  • 1
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 12484
  • 11
Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 28255
  • 23
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 25320
  • 62