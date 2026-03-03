Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

Баскетболистките на Рилски спортист отстъпиха пред вицешампиона Цинкарна (Словения) със 70:85 (17:29, 27:17, 10:22, 16:17) като гост във втората среща от четвъртфиналния плейоф между двата тима за класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига при жените.

Българският тим приключва участоети си в надпреварата след второ поражение от този съперник.

Двубоят беше равностоен до почивката, когато Цинкарна имаше аванс от само две точки - 46:44. Домакините обаче изиграха изключително силна трета четвърт, която спечелиха с 22:10 и това им помогна да стигнат до крайния успех.

Ивана Бонева беше най-резултатна за Рилски спортист с 21 точки, 14 вкара Виолета Григорова, а с 10 завърши Радина Илиева.

Цинкарна ще играе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си Будучност (Черна гора) в повторение на финала от миналия сезон.

В другия четвъртфинален плейоф един срещу друг се изправят сръбският Партизан 1953 и хърватският Студио Загреб. Партизан спечели първия мач със 74:58, а втората среща е утре. Победителят ще бъде противник на българския Монтана 2003 на полуфиналите в Адриатическата лига, които са планирани за 28 март.