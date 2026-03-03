Любомир Минчев даде оценка на двата мача и разкри състоянието на Везенков и Бост

Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България, а селекционерът Любомир Минчев говори пред медиите на Летище София за изиграните два мача в Норвегия и Армения, както и за контузията на Дий Бост.

“Поне взехме минимума, което беше задължително, поне една победа. Защото, ако бяхме загубили и двата мача сигурно щеше да бъде невъзможно класирането. Оценявам представянето като нито добро, нито толкова лошо. Имаше много нервност и припряност.

Всичко може да е повлияло в мача с Норвегия. Накрая замълчаването от страна на съдиите за 24 секунди беше капакът на това, което се случи поне в последната четвърт. Но не са ни виновни съдиите за слабата игра, особено през първото полувреме.

Нищо толкова специално не сме правили преди втория мач, готвили сме се нормално, гледали сме да не правим толкова напрежение. Знаехме, че щеше да има много напрежение в състезателите, защото беше важно да се победи. Нищо специално не сме правили.

Определено трябва да има по-дълъг лагер. Не за нещо друго, а най-малкото заради това, че като свърши първенството не може да стоят цял месец да не тренират и да ги съберем за мачовете. Трябва да се поддържа форма. Това вече ще го преценим кога, как, колко време. Ще говорим с федерацията, трябва да се види календарът кой кога свършва. Едно е нашата федерация, нашата лига, друго е по чужбина, там малко по-късно свършват. Има време, до тогава има три месеца, ще го преценим.”, заяви Минчев.

Той коментира също така Александър Везенков и Дий Бост, а какво сподели за тях, можете да видите в нашето видео!

Снимки: Борислав Цветанов