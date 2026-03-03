Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

България се завърна с победа и загуба от двете си гостувания в този игрови прозорец на предквалификациите за Евробаскет 2029. Представителният ни тим при мъжете победи Армения със 100:80 в Ереван и отстъпи на Норвегия с 67:76 в Хьонефос. "Лъвовете" оглавиха група B с баланс от 2-1.

Ето какво сподели пред Basketball.bg националът на България Иван Алипиев след вчерашния успех:

- След загубата от Норвегия как успяхте да се вдигнете?

- Просто си повярвахме и осъзнахме, че сме много по-добър отбор от това, което показахме. Мачът в Норвегия въобще не е реален атестат за нашето състояние и качество на отбора. Изписаха се какви ли не глупости за отбора и треньорския щаб в интернет, но на нас тези неща не ни влияят. Ние знаем какво можем и на какво сме способни.

- Какво ви каза Любо Минчев преди двубоя с Армения?

- Любо Минчев ни каза, че имаме пълното му доверие и че няма никакво съмнение, че ще спечелим мача с Армения. Единствено му изискване бе да излезем, да играем без напрежение и да вярваме във възможностите си.

- На какво отдаваш успеха срещу Армения?

- Успехът над Армения го отдавам на по-високата ни класа и опит в такива мачове. Може да сме по-млад състав, но все пак в състава имаме 3-4 играчи, които са играли на европейско първенство, както и други такива, които са в националния отбор от доста време. Дори и за момент не съм се съмнявал в победата ни в Ереван.