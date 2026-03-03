Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 3 март 2026 | 15:41
  • 408
  • 0

Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България след турнето за мачовете от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. На Летище София екипът на Sportal.bg успя да улови част от моментите на играчите.

За да посрещне Павлин Иванов, специално бе дошъл мениджърът на клубния му тим Спартак Плевен Богдан Петков.

Припомняме ви, че "лъвовете" гостуваха на Норвегия, като допуснаха поражение с 67-76, а след това се отправиха към Армения, където записаха успех със 100-80 в Ереван.

Така представителният ни тим е на второ място в Група В с баланс от 2 победи и 1 загуба в сметката си.

Снимки: Борислав Цветанов

