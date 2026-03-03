Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България навръх националния празник, а един от лидерите на "лъвовете" Йордан Минчев коментира мачовете с Норвегия и Армения, като след това отправи и послание към всички българи.

“Не бяха най-добре изиграните два мача със сигурност, но се радвам, че успяхме да вземем победата в Армения. Не беше лесно, колкото и всички да си мислеха, че ще бъде лесна победа. След тази загуба в Норвегия ни беше тежък удар. Не очаквахме да изгубим мача там, но не влязохме добре в мача, не успяхме да изпълним игровия план, който бяхме подготвили и смятам, че заслужено си загубихме. Не започнахме също добре срещу Армения, но завършихме мача по начина, по който трябва да играем.

Контузията на Дий Бост оказа влияние, защото той е играч, който дава спокойствие на терена. Но смятам, че Косьо Тошков и Георги Герганов се справиха доста добре с тази роля и наистина помогнаха за серията, която направихме в края на мача срещу Армения и успяхме да победим.

Попитахме го и какво иска да каже на всички българи.

“Да бъдем по-задружни. Да бъдем позитивни, да бъдем задружни, да се радваме, че сме българи, да продължаваме напред, да се радваме за спорта, но най-вече да бъдем единни.”, заяви Минчев.

Снимки: Борислав Цветанов