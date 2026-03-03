Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 339
  • 0

Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България навръх националния празник, а един от лидерите на "лъвовете" Йордан Минчев коментира мачовете с Норвегия и Армения, като след това отправи и послание към всички българи.

“Не бяха най-добре изиграните два мача със сигурност, но се радвам, че успяхме да вземем победата в Армения. Не беше лесно, колкото и всички да си мислеха, че ще бъде лесна победа. След тази загуба в Норвегия ни беше тежък удар. Не очаквахме да изгубим мача там, но не влязохме добре в мача, не успяхме да изпълним игровия план, който бяхме подготвили и смятам, че заслужено си загубихме. Не започнахме също добре срещу Армения, но завършихме мача по начина, по който трябва да играем. 

Контузията на Дий Бост оказа влияние, защото той е играч, който дава спокойствие на терена. Но смятам, че Косьо Тошков и Георги Герганов се справиха доста добре с тази роля и наистина помогнаха за серията, която направихме в края на мача срещу Армения и успяхме да победим. 

Попитахме го и какво иска да каже на всички българи.
“Да бъдем по-задружни. Да бъдем позитивни, да бъдем задружни, да се радваме, че сме българи, да продължаваме напред, да се радваме за спорта, но най-вече да бъдем единни.”, заяви Минчев. 

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 3 март 2026 | 15:41
  • 439
  • 0
Любомир Минчев даде оценка на двата мача и разкри състоянието на Везенков и Бост

Любомир Минчев даде оценка на двата мача и разкри състоянието на Везенков и Бост

  • 3 март 2026 | 14:58
  • 1149
  • 1
Шокиращият инцидент от Тел Авив, описан от Итудис

Шокиращият инцидент от Тел Авив, описан от Итудис

  • 3 март 2026 | 11:50
  • 1046
  • 1
Евролигата реши: Макаби и Апоел ще играят в Белград

Евролигата реши: Макаби и Апоел ще играят в Белград

  • 3 март 2026 | 11:00
  • 606
  • 0
Известен коментатор твърди, че Джабари Паркър е имал друга опция след Партизан, агентът му е спрял всичко

Известен коментатор твърди, че Джабари Паркър е имал друга опция след Партизан, агентът му е спрял всичко

  • 3 март 2026 | 10:49
  • 422
  • 0
Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

Членовете на Фенербахче, блокирани в Дубай, се завръщат в Истанбул

  • 3 март 2026 | 10:44
  • 387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Славия

Берое 0:0 Славия

  • 3 март 2026 | 16:00
  • 1793
  • 8
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 12822
  • 37
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 5741
  • 2
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 37932
  • 117
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 11179
  • 26
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 6322
  • 14