Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери знае, че неговият отбор не се представя на нивото от първия полусезон. В един момент бирмингамци дори бяха близо до лидера Арсенал, но постепенно намалиха темпото. Те имат една победа в последните си шест мача, като миналия уикенд бяха изпреварени от Манчестър Юнайтед и вече са четвърти в класирането.
"Не сме в добър период. Всеки ден е възможност да си възстановим увереността, енергията и добрата форма. Не вкарваме голове, а това не е отговорност само на нападателя, а на целия отбор. Моя отговорност e как мога да подобря нещата. Продължавам да вярвам в играчите", заяви Емери.