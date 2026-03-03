Емери: Не сме в добър период, но вярвам в играчите

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери знае, че неговият отбор не се представя на нивото от първия полусезон. В един момент бирмингамци дори бяха близо до лидера Арсенал, но постепенно намалиха темпото. Те имат една победа в последните си шест мача, като миналия уикенд бяха изпреварени от Манчестър Юнайтед и вече са четвърти в класирането.

"Не сме в добър период. Всеки ден е възможност да си възстановим увереността, енергията и добрата форма. Не вкарваме голове, а това не е отговорност само на нападателя, а на целия отбор. Моя отговорност e как мога да подобря нещата. Продължавам да вярвам в играчите", заяви Емери.

"We're not in a good moment, we must try to do something better" 😤



Unai Emery is confident that his Aston Villa side can bounce back from a poor run of form and is hopeful they can get back on track in the race for Champions League football against Chelsea 💪 pic.twitter.com/FyyUdRAlp5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 3, 2026