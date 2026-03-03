Самолетът на Роналдо напусна Близкия изток посреднощ след атака с дрон

Частният самолет на Кристиано Роналдо, на стойност 61 милиона паунда, напусна Саудитска Арабия посреднощ, което може да е знак, че футболната суперзвезда бяга поради ескалацията на конфликта.

Рияд, където Кристиано Роналдо живее с годеницата си Джорджина Родригес и петте си деца, се оказа под обстрела на ирански бомби, докато боевете навлизат в четвърти ден. Американското посолство в саудитската столица беше ударено от два дрона през нощта, а иранските държавни медии твърдят, че е унищожена и сградата на командването и щаба в Бахрейн.

Чуждестранни граждани масово напускат Близкия изток, а в интернет се появиха подробности за полета на самолета на Роналдо до Мадрид. Данни от услугите за проследяване на полети показват, че самолетът „Bombardier Global Express“ е изминал пътя до испанската столица за почти седем часа. Луксозният частен самолет е излетял в 20:00 часа и е кацнал малко преди 1:00 часа сутринта. „Flightradar24“ показа траекторията на самолета на Роналдо, който е летял над Египет и Средиземно море, преди да пристигне в Испания.

Държавният департамент на САЩ призова американците да напуснат повече от десет страни от Близкия изток поради рискове за сигурността. На всички, които се намират на изток от Египет, е казано да напуснат, като е забелязано, че голям брой полети за Рияд през нощта са се обръщали, докато хиляди чуждестранни граждани отчаяно се опитват да избягат от военната зона.

През 2024 г. Роналдо продаде своя самолет „Gulfstream G200“, който купи за 16 милиона паунда през 2015 г., и закупи нов „Bombardier Global Express 6500“ на стойност невероятните 61 милиона паунда. Напълно черният модел може да побере до 15 пътници и разполага с няколко помещения, включително зона за сядане с маси и дивани, апартамент с двойно легло и отделна баня с душ. Самолетът е персонализиран с неговото лого и силует, който празнува гол по характерен начин, а миналата седмица беше използван от Джорджина Родригес за пътуване до Милано. Тя сподели снимка от пътуването в Инстаграм с нейните 72 милиона последователи.

Роналдо, който печели астрономическите 488 000 паунда на ден в клуба Ал-Насър от Саудитската професионална лига, в момента е контузен. Той беше принуден да напусне терена по време на победата на Ал-Насър над Ал Фая с 3:1 в събота, а сега има опасения относно сериозността на мускулния проблем, като се има предвид, че Световното първенство наближава.

Въпреки това, четвъртфиналният мач на Ал-Насър в азиатската Шампионска лига 2 срещу Ал-Васл беше отложен поради ескалацията на насилието в Близкия изток. Израел и САЩ започнаха комбинирани атаки срещу Иран, убивайки върховния лидер Али Хаменей. Иран отвърна с атаки в целия регион, като досега са загинали шестима американски войници, а 18 са ранени.