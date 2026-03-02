Популярни
  Марица (Милево)
  Иван Кочев: Сериозно предизвикателство

Иван Кочев: Сериозно предизвикателство

  • 2 март 2026 | 12:46
Утре, Марица (Милево) приема Секирово (Раковски). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу амбициозен противник, който демонстрира характер. Направиха добри игри и постигнаха добри резултати в началото. Представили са се на ниво и в последния си двубой. Предстои ни сериозно предизвикателство. Ще сме подготвени за него. Важното е обаче какво ще покажем ние през 90-те минути. Не трябва да допускаме грешките, които ни провалиха в последния ни мач. Ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

