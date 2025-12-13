Фламенго се справи с африканския първенец и си уреди финал срещу ПСЖ

Южноамериканският шампион Фламенго е вторият финалист в тазгодишното издание на Междуконтиненталната купа, след като спечели с 2:0 срещу африканския първенец Пирамидс в полуфиналния сблъсък помежду им, който се изигра в Катар. Също така по случай днешната победа "червено-черните" бяха наградени от президента на ФИФА Джани Инфантино с трофея "Чалънджър Къп".

Двата тима си разделиха по едно полувреме на игрово преимущество, като бразилският гранд доминираше през първото полувреме, докато египетският представител владееше инициативата през втората част. Въпреки това Фламенго успя да надхитри своя опонент с два гола след преки свободни удари, изпълнени от Хьорхян Де Араскаета. При първото статично положение точен с глава беше Лео Перейра в 24-тата минута, а в 52-рата по същия начин се разписа и Данило.

Така Фламенго ще се изправи в битка за трофея с европейския шампион Пари Сен Жермен, чието място на финала беше гарантирано. Въпросният сблъсък ще се състои на 17 декември в Доха.

The Intercontinental Cup final is set:



🇫🇷 PSG vs. Flamengo 🇧🇷 pic.twitter.com/eXgXtGpMTS — B/R Football (@brfootball) December 13, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages