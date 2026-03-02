Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Живко Желев: Да ги изненадаме

Живко Желев: Да ги изненадаме

  • 2 март 2026 | 12:51
  • 530
  • 0
Живко Желев: Да ги изненадаме

Утре, ОФК Хасково ще играе с Гигант в Съединение. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата над Атлетик внесе спокойствие в отбора ни. Мачовете ни с Гигант винаги са били интересни. За предстоящия се завръща Юлий Шекеров. Надявам се вече да сме в оптимален състав. Ще се опитаме да изненадаме Гигант. В мача помежду ни от първия полусезон изпуснахме победата в последния момент. Дано сега в Съединение да наваксаме и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

Алберто Салидо може да дебютира за Лудогорец

  • 2 март 2026 | 09:18
  • 1067
  • 1
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 1481
  • 1
Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 1763
  • 5
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12637
  • 21
Артур Мота се завърна в Стара Загора

Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 1422
  • 0
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9369
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5699
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9369
  • 46
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12090
  • 18
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12637
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4372
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4218
  • 7