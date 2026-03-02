Живко Желев: Да ги изненадаме

Утре, ОФК Хасково ще играе с Гигант в Съединение. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата над Атлетик внесе спокойствие в отбора ни. Мачовете ни с Гигант винаги са били интересни. За предстоящия се завръща Юлий Шекеров. Надявам се вече да сме в оптимален състав. Ще се опитаме да изненадаме Гигант. В мача помежду ни от първия полусезон изпуснахме победата в последния момент. Дано сега в Съединение да наваксаме и да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.