Карик: В началото нещата се получиха неочаквано бързо, трябваше да дадем баланс на футболистите

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че неговият тим трябва да подхожда последователно към мачовете и да не се обременява с твърде много мисли напред във времето. Бившият полузащитник сподели, че нещата са се развили вероятно твърде бързо в началото в отговор на въпрос дали отборите, които води, нямат последователен спад в края на сезона. В понеделник “червените дяволи” постигнаха труден успех с 1:0 като гост на Евертън и в момента заемат третото място в класирането. Самият Карик продължава да не е допуснал нито едно поражение начело на Манчестър Юнайтед и до момента има пет победи и едно равенство.

“Мисля, че в началото нещата се получиха неочаквано бързо. Трябва да подхождаме последователно и мач за мач. Смятам, че това е най-добрият начин, когато изживяваш всеки един мач и мислиш за представянето си в него. Момчетата трябва да са в добро настроение, за да могат да се подготвят правилно за срещата. Най-добрият начин е да изживяваш всеки момент, така си даваш шанс да продължиш положителната тенденция. Не искам да отивам твърде много в мисленето си за това къде се намираме. Ситуацията в началото бе сложна и трябваше да се захванем за работа бързо, да бъдем практични и да дадем на футболистите правилния баланс в играта. Познавам някои от тези играчи, някои повече, други по-малко, но това е наистина добра група. От гледна точка на талант, на способности, момчетата показаха на какво са способни. Имат добри навици, добро поведение, загрижени са един за друг, но не искам да прекалявам с похвалите,” каза временният наставник.

Той посочи, че има шанс Люк Шоу и Хари Магуайър да бъдат готови за утрешния двубой с Нюкасъл на “Сейнт Джеймсис Парк”. И двамата защитници бяха сменени по време на гостуването на Евертън в началото на седмицата, но Карик посочи, че те по-скоро страдат от заболяване, което може да им попречи да вземат участие.

“Все още има малко време до мача и ще видим как ще се чувстват. Не беше въпрос на контузия, а не се чувстваха добре, но ще получат всеки шанс да се оправят и да бъдат на разположение,” заяви Карик.

Снимки: Gettyimages