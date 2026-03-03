Еди Хау: Тъкмо помислим, че сме тръгнали в правилната посока и правим крачка назад

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау определи предстоящата изключително тежка седмица пред своя тим като възможност да бъде преоткрита добрата форма на отбора. “Свраките” ще трябва да се сблъскат с Манчестър Юнайтед утре, през уикенда ще се изправят срещу Манчестър Сити, а за капак ще срещнат Барселона в първи 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига следващия вторник. Те са в трудна ситуация, след като натрупаха четири загуби в последните си пет мача.
“Всеки един от тези мачове е ключов. Трябва да се опитаме да бъдем позитивни и да им се наслаждаваме. Не можем да играем със страх или с мисълта, че няма да спечелим някой мач у дома. Трябва да играем с мозъка си, без да мислим за станалото до момента и да гледаме само напред. Психологията в спорта, но и цялостно за нас като хора е много трудна. В последните мачове имахме проблеми в това отношение дори в моментите, когато можехме да повишим нивото на представянето си. Искаме да бъдем постоянни и да показваме добра форма във всеки мач, така че сме разочаровани от случващото се в последно време, Опитваме се да намерим правилните решения на всеки проблем. Представянето ни в Премиър лийг е наистина разочароващо. Точно достигаме до момент, в който да почувстваме, че нещата вървят в правилната посока и правим крачка назад. Това е именно психологическо предизвикателство пред отбора,” обясни Хау.
Той похвали работата на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед. Бившият полузащитник замени Рубен Аморим и до момента остава непобеден с пет победи и едно равенство.
“Той определено промени нещата в тактически аспект. Изглежда, че наистина успя да изгради добра атмосфера и играчите се представят добре благодарение именно на това. Той беше много позитивен от самото си идване и можете да видите истинско подобрение в играта на отбора. За нас този мач също е чудесна възможност да преоткрием добрата си форма,” обяви мениджърът,
Хау завърши с разяснения за продължаващите да се трупат проблеми с контузии в тима. Добрата новина е завръщането на Джейкъб Рамзи, който получи травма през уикенда срещу Евертън, но ще бъде добре.
“Джейкъб Рамзи тренира добре вчера с нас, така че за него това е доста бързо възстановяване. Очевидно в отбора върлува някакъв вирус, защото сега Ник Волтемаде е болен и не сме го виждали от няколко дни. Ще видим дали ще може да се включи, ще му дадем шанс. Този мач идва твърде рано за Тино Ливраменто, но той е все по-близо до завръщането си. Отчаяно искаме той да се върне,” завърши Еди Хау.
