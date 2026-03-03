Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау: Тъкмо помислим, че сме тръгнали в правилната посока и правим крачка назад

Еди Хау: Тъкмо помислим, че сме тръгнали в правилната посока и правим крачка назад

  • 3 март 2026 | 14:14
  • 1227
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау определи предстоящата изключително тежка седмица пред своя тим като възможност да бъде преоткрита добрата форма на отбора. “Свраките” ще трябва да се сблъскат с Манчестър Юнайтед утре, през уикенда ще се изправят срещу Манчестър Сити, а за капак ще срещнат Барселона в първи 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига следващия вторник. Те са в трудна ситуация, след като натрупаха четири загуби в последните си пет мача.

“Всеки един от тези мачове е ключов. Трябва да се опитаме да бъдем позитивни и да им се наслаждаваме. Не можем да играем със страх или с мисълта, че няма да спечелим някой мач у дома. Трябва да играем с мозъка си, без да мислим за станалото до момента и да гледаме само напред. Психологията в спорта, но и цялостно за нас като хора е много трудна. В последните мачове имахме проблеми в това отношение дори в моментите, когато можехме да повишим нивото на представянето си. Искаме да бъдем постоянни и да показваме добра форма във всеки мач, така че сме разочаровани от случващото се в последно време, Опитваме се да намерим правилните решения на всеки проблем. Представянето ни в Премиър лийг е наистина разочароващо. Точно достигаме до момент, в който да почувстваме, че нещата вървят в правилната посока и правим крачка назад. Това е именно психологическо предизвикателство пред отбора,” обясни Хау.

Евертън спечели срещу Нюкасъл в истински спектакъл с пет гола
Евертън спечели срещу Нюкасъл в истински спектакъл с пет гола

Той похвали работата на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед. Бившият полузащитник замени Рубен Аморим и до момента остава непобеден с пет победи и едно равенство.

“Той определено промени нещата в тактически аспект. Изглежда, че наистина успя да изгради добра атмосфера и играчите се представят добре благодарение именно на това. Той беше много позитивен от самото си идване и можете да видите истинско подобрение в играта на отбора. За нас този мач също е чудесна възможност да преоткрием добрата си форма,” обяви мениджърът,

Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите
Еди Хау за спекулациите: Нищо не мога да направя, въпросът е как реагират играчите

Хау завърши с разяснения за продължаващите да се трупат проблеми с контузии в тима. Добрата новина е завръщането на Джейкъб Рамзи, който получи травма през уикенда срещу Евертън, но ще бъде добре.

“Джейкъб Рамзи тренира добре вчера с нас, така че за него това е доста бързо възстановяване. Очевидно в отбора върлува някакъв вирус, защото сега Ник Волтемаде е болен и не сме го виждали от няколко дни. Ще видим дали ще може да се включи, ще му дадем шанс. Този мач идва твърде рано за Тино Ливраменто, но той е все по-близо до завръщането си. Отчаяно искаме той да се върне,” завърши Еди Хау.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола: Нямаме право на грешка

Гуардиола: Нямаме право на грешка

  • 3 март 2026 | 15:39
  • 296
  • 0
В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

В Монако разследват възможна корупция с участието на Барселона и Милан

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 173
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

"Сантиаго Бернабеу" отново ще домакинства на мач от НФЛ

  • 3 март 2026 | 15:16
  • 249
  • 0
Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

Близо 2 млн. билета за Световното първенство вече са продадени

  • 3 март 2026 | 15:12
  • 327
  • 0
Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

Хюрцелер иска промяна в правилата, посочи детайл в играта на Арсенал, на който не се обръща внимание

  • 3 март 2026 | 14:57
  • 783
  • 0
Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

Кристиано Роналдо все още е в Саудитска Арабия, твърди “Ас”

  • 3 март 2026 | 14:20
  • 4780
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Славия

11-те на Берое и Славия

  • 3 март 2026 | 16:00
  • 1730
  • 8
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 12674
  • 37
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 5634
  • 2
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 37807
  • 117
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 11152
  • 26
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 6299
  • 14