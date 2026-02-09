Юта Лиърдам спечели титлата на 1000 метра с нов олимпийски рекорд

Юта Лиърдам донесе първа титла на Нидерландия на Олимпийските игри в Милано – Кортина, след като триумфира на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд.

В овала в Милано нидерландката измина дистанцията за 1:12.31 и по този начин изпревари с 0.28 секунди своята сънародничка Фемке Кок, която на свой ред беше поставила олимпийски рекорд минути по-рано. В крайна сметка двете донесоха двойна победа за Нидерландия, за която това са първи медали на Олимпиадата в Италия.

Тройката с пасив от 1.64 оформи японката Михо Такаги, която изпревари с 0.60 американката Британи Боу в спора за бронзовото отличие.

Надпреварите по бързо пързаляне с кънки продължават в сряда с мъжката надпревара на 1000 метра.

Снимки: Gettyimages