  2. Милано - Кортина 2026
Коя е Юта Леердам – новата олимпийска шампионка и суперзвезда на кънките?

  • 10 фев 2026 | 17:57
Със сълзи, стичащи се по лицето ѝ, нидерландската състезателка по бързо пързаляне с кънки Юта Лердам видя как всичките ѝ спортни мечти се сбъдват. Суперзвездата на този спорт не само спечели златния медал на 1000 метра за жени, но и постави нов олимпийски рекорд.

Това беше супер важен момент в невероятната кариера на 27-годишната спортистка, която вече е надхвърлила границите на своя спорт.

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

„Единственото, което можех да направя днес, беше да се пързалям бързо. Точно това и направих, а резултатът е нещо много хубаво", заяви Леердам след златния си миг в понеделник, цитирана от CNN.

Преди всичко останало, Леердам е елитна състезателка по бързо пързаляне и част от нидерландския отбор, който доминира в спорта през последните години. Тя вече има сребърен медал на 1000 метра от Игрите в Пекин през 2022, както и 12 медала от световни първенства, шест от които златни.

Юта Лиърдам спечели титлата на 1000 метра с нов олимпийски рекорд

Леердам обаче се превърна в огромно име и извън ледената писта. Това се дължи основно на гигантското ѝ присъствие в социалните мрежи и, отскоро, на годежа ѝ с интернет звездата Джейк Пол, който неуспешно се опита да стане боксьор.

Тя има 5,5 милиона последователи в Instagram и над два милиона в TikTok, където редовно споделя новини за живота и кариерата си. Всичко това я превърна в изключително популярно лице в средите на бързото пързаляне, като хиляди фенове в Милано крещяха името ѝ всеки път, щом я забележеха около пистата на "Milano Speed Skating Arena" в понеделник.

Нидерландска състезателка в бързото пързаляне с кънки влезе в конфликт с медии от страната й след отказ за интервю

Шумът се усили още повече, когато тя излезе за финала на 1000 метра, знаейки, че трябва да подобри олимпийския рекорд, поставен от съотборничката ѝ Фемке Кок в бягането точно преди нейното.

„Не мисля, че някога съм изпитвала такъв натиск, както днес. Но, от друга страна, аз процъфтявам под напрежение. Винаги се представям по-добре под напрежение - обясни Юта. - Времето на Фемке беше супер бързо. Това създаде известен натиск. Но аз също изпитвах уважение към нея и нейното време. Ако това щеше да е най-бързото време и аз не можех да се пързалям по-бързо, щеше да е каквото е. Направих всичко по силите си, за да се пързалям по-бързо, и се получи. Супер горда съм.“

Леердам наистина се пързаля по-бързо, поставяйки нов олимпийски рекорд от 1:12.31 минути. След като пресече финалната линия, сълзи се стичаха по лицето ѝ, а ръката ѝ покриваше устата. След това тя беше прегърната от треньора си Коста Полтавец, който по-късно нарече бягането на Леердам „произведение на изкуството“.

Годеникът ѝ Джейк Пол също я подкрепяше от трибуните и въпреки че беше сниман от всички около него, той изживя всеки миг от състезанието на Леердам. Камерите го показаха на големите екрани, отпуснат на стола си, със сълзи в очите и огромна усмивка на лицето. Ако нямаше толкова голямо разстояние от мястото му до леда, той почти сигурно щеше да скочи долу, за да празнува с Леердам.

Нидерландската състезателка, вече олимпийска шампионка, има шанс да спечели още един медал в Милано – в спринта на 500 метра в неделя. И докато ще се стреми към още едно злато в спринтовата надпревара, тя вече е удовлетворена от първия си олимпийски успех.

„Фактът е, че вече съм олимпийска шампионка, все още трябва да го осъзная - каза тя. - Много съм щастлива от това. Означава много.“

Снимки: Gettyimages

