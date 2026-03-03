Прощаваме се с Джони Велинов в четвъртък

Поклонението пред легендарния Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на стадион "Българска армия" бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа

"Ще те помним вечно, Джони! Светъл път!", написаха "армейците".