Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Прощаваме се с Джони Велинов в четвъртък

Прощаваме се с Джони Велинов в четвъртък

  • 3 март 2026 | 12:55
  • 578
  • 0

Поклонението пред легендарния Георги Велинов ще се състои на 5 март (четвъртък) от 11:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Големият ни вратар ни напусна на 1 март на 68-годишна възраст.

Пред централния вход на стадион "Българска армия" бе оформен и възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа
ЦСКА: Губим герой, губим шампион, губим човек, който винаги пазеше честта на ЦСКА със сърце и душа

"Ще те помним вечно, Джони! Светъл път!", написаха "армейците".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса халф от Славия

Левски си хареса халф от Славия

  • 3 март 2026 | 09:44
  • 9248
  • 4
Рилдо е готов за сблъсъка с Лудогорец

Рилдо е готов за сблъсъка с Лудогорец

  • 3 март 2026 | 09:37
  • 1368
  • 4
Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

Красимир Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата "Улица и алея Димитър Пенев"

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 1336
  • 0
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 8482
  • 21
Берое търси спешно нови играчи, "заралии" дават до 3000 евро заплата

Берое търси спешно нови играчи, "заралии" дават до 3000 евро заплата

  • 3 март 2026 | 09:22
  • 1674
  • 9
Проблеми пред Тодор Симов - ЦСКА блокира участието на четирима футболисти

Проблеми пред Тодор Симов - ЦСКА блокира участието на четирима футболисти

  • 3 март 2026 | 09:17
  • 2908
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

  • 3 март 2026 | 13:29
  • 3706
  • 6
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 28747
  • 96
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 8168
  • 78
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 8482
  • 21
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 4682
  • 12
Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 5246
  • 8