Михаил Антонио има нов клуб

  • 3 март 2026 | 00:10
  • 615
  • 0
Михаил Антонио има нов клуб

Най-добрият голмайстор на Уест Хам в Премиър лийг за всички времена подписа с първи клуб, след като претърпя операция след тежка автомобилна катастрофа. Ал-Сайлия потвърди пристигането на Михаил Антонио със свободен трансфер.

Катарският клуб обяви сделката в социалните мрежи, публикувайки снимка на 35-годишния ямайски национал с фланелката на отбора, заедно с видео с головете му и акцентите от тренировките. Продължителността и финансовите условия на договора не бяха разкрити.

Антонио напусна Уест Хам през август, след като лондонският клуб реши да не подновява договора му.

Той не е играл клубен футбол от декември 2024 г., когато колата му се удари в дърво, докато се прибираше от тренировка. Инцидентът причини множество фрактури на бедрото му, изискващи операция и повече от три седмици в болница.

Нов шанс за Михаил Антонио
Нов шанс за Михаил Антонио

Антонио се завърна на терена през юни 2025-а, когато влезе като резерва в 85-ата минута за Ямайка при загубата с 0:1 от Гватемала в груповата фаза на турнира Голд Къп.

Нападателят премина в Уест Хам през 2015 година и записа 323 участия, отбелязвайки 83 гола във всички турнири. Той е и водещ реализатор на “чуковете” за всички времена с 68 гола.

