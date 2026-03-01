Алегри: Интер имат 22 победи, но дано в неделя числата да са срещу тях

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри изрази задоволство от късните голове за победата с 2:0 при гостуването на Кремонезе и похвали най-вече резервата Первис Еступинян, който влезе в игра в 89-ата минута и имаше участие за първото попадение. Опитният треньор също така добави, че очаква прекрасно градско дерби с Интер в следващия кръг.

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

“Кремонезе е тежък опонент. През първото полувреме те играха с много високо темпо, а на нас ни беше трудно с владеенето на топката. Предприехме риск с един удар и пропиляхме доста положения. Еступинян се появи и свърши страхотна работа, което показва, че сме изключителен тим. Днешните смени се справиха добре, както често се случва. Беше важно да спечелим днес, за да заличим загубата от Парма и да вземем трите точки. Така се доближихме до нашата цел и се подготвихме добре за дербито. Трима в атака? В момента това е еднократно решение, защото, когато темпото е високо, за крилата е нормално също да се трудят усърдно и така малко губим фокус. В този момент от мача се нуждаехме от атакуващи играчи. Пуснахме Никлас Фюлкруг и преместихме вдясно Кристиан Пулишич, който може и да пропусна голяма възможност, но игра добре. Той и Рафаел Леао си възвръщат кондицията, както и всички останали. Ще видим как ще се развият нещата, можем да играем и с трима в атака и двама полузащитници. Да видим, на този етап от сезона не се интересувам толкова от схеми на игра.

Имаме твърде голяма цел за постигане, като отборите зад нас продължават да трупат точки. Комо и Наполи вчера спечелиха, а Аталанта, Рома и Аталанта тепърва ще играят. Трябва да правим по една малка стъпка, знаейки, че пътят все още е твърде дълъг. Дори и в края си, мачовете са много дълги. Накрая ти се струва, че остава малко време, защото оставаш без въздух. Но трябва да си с доста бистър ум, за да създаваш голови положения. Момчетата се справиха добре при корнера. Еступинян изигра красива топка за Лука Модрич, която беше подходяща за отбелязването на гол. Това прави разликата. Също така свършиха добра работа и с контраатаката, с която решиха мача. Сега имаме една седмица за подготовка за предстоящия прекрасен мач, след което ще продължим с първенството. Давиде Бартезаги беше изключителен и да кажем, че излезе в подходящия момент. Еступинян влезе и създаде головото положение. Заслугата за успеха е изцяло негова. Що се отнася до дербито, то е прекрасен мач, а в тези двубои всичко може да се случи. Имаме ли още шансове за Скудетото? Мисля, че Интер имат 22 победи, 1 равенство и 4 загуби… Да се надяваме, че в неделя числата ще са срещу тях”, коментира Алегри след днешната победа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages