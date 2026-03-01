Милан е в напреднали преговори за бразилски талант

Милан води напреднали преговори с Коринтианс за привличането на 19-годишния халф Андре, съобщават медиите в Италия и Бразилия.
Според информациите “росонерите” вече са постигнали споразумение за петгодишен договор с младия бразилец, който дори е готов да се откаже от своите 30% от трансферните си права, за да улесни преминаването си в клуба. От друга страна, офертата на Милан към Коринтианс е на стойност от около 15 млн. евро, като различните източници посочват различни суми. Според журналиста Жорже Никола обаче предложението е било отхвърлено, тъй като бразилците искат да получат повече пари за своя талант, както и да се разделят с него едва след края на този сезон, който в южноамериканската страна продължава чак до декември.
Андре досега има общо 24 мача с 4 гола за първия състав на родния си клуб, като може да бъде използван по цялата халфова линия.
Снимки: Imago