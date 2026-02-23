Милано - Кортина 2026 в цифри: рекорден интерес, ефективност и представяне от световна класа

От град Милано и италианските Алпи до световната сцена, Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026 предложи празник на спорта, който се разпростря далеч отвъд състезателните арени.
В рамките на 19 състезателни дни атлетите постигнаха исторически резултати, които вдигнаха летвата в зимните спортове, подобрявайки олимпийски и световни рекорди и демонстрирайки изключителното ниво на днешните състезатели.
Ето някои от ключовите данни от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 (данните са към 21 февруари):
Спорт
Участваха около 2900 атлети (окончателният брой предстои да бъде потвърден).
8 спорта.
16 олимпийски дисциплини.
Ски алпинизмът направи своя дебют на Зимни олимпийски игри.
116 състезания с медали.
740 раздадени медала.
Осем нови състезания: ски алпинизъм – спринт за мъже; ски алпинизъм – спринт за жени; ски алпинизъм – смесена щафета; скелетон – смесен отбор; спускане с шейни – двойки жени; ски свободен стил – двойни бабуни за мъже; ски свободен стил – двойни бабуни за жени; и ски скокове – голяма шанца за жени.
13 подобрени олимпийски рекорда.
1 подобрен световен рекорд.
Участваха 92 национални олимпийски комитета (НОК), плюс индивидуални неутрални атлети (AIN).
Бенин, Гвинея -Бисау и ОАЕ се състезаваха на първите си Зимни олимпийски игри.
29 държави спечелиха медали.
2 държави спечелиха първите си медали от Зимни олимпийски игри:
Бразилия (1 златен: Лукас Пинейро Бротен – алпийски ски – гигантски слалом за мъже).
Грузия (1 сребърен: Анастасия Метелкина и Лука Берулава – фигурно пързаляне – спортни двойки).
Данните са предварителни и отразяват представянето към 21 февруари.
Сега фокусът се измества към Френските Алпи 2030, където следващата глава от историята на Зимните олимпийски игри ще надгради постиженията на това издание по отношение на представяне, устойчивост и глобален интерес. Със силния обществен интерес, който вече е видим във Франция и ясния ангажимент за максимално използване на съществуващи съоръжения и дългосрочно наследство, Френските Алпи 2030 ще продължи да развива по-устойчиви, приобщаващи и иновативни Игри за спортисти, общности и фенове по целия свят.