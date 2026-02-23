Милано - Кортина 2026 в цифри: рекорден интерес, ефективност и представяне от световна класа

От град Милано и италианските Алпи до световната сцена, Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026 предложи празник на спорта, който се разпростря далеч отвъд състезателните арени.

В рамките на 19 състезателни дни атлетите постигнаха исторически резултати, които вдигнаха летвата в зимните спортове, подобрявайки олимпийски и световни рекорди и демонстрирайки изключителното ниво на днешните състезатели.

Ето някои от ключовите данни от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 (данните са към 21 февруари):

Спорт

Участваха около 2900 атлети (окончателният брой предстои да бъде потвърден).

8 спорта.

16 олимпийски дисциплини.

Ски алпинизмът направи своя дебют на Зимни олимпийски игри.

116 състезания с медали.

740 раздадени медала.

Осем нови състезания: ски алпинизъм – спринт за мъже; ски алпинизъм – спринт за жени; ски алпинизъм – смесена щафета; скелетон – смесен отбор; спускане с шейни – двойки жени; ски свободен стил – двойни бабуни за мъже; ски свободен стил – двойни бабуни за жени; и ски скокове – голяма шанца за жени.

13 подобрени олимпийски рекорда.

1 подобрен световен рекорд.

Участваха 92 национални олимпийски комитета (НОК), плюс индивидуални неутрални атлети (AIN).

Бенин, Гвинея -Бисау и ОАЕ се състезаваха на първите си Зимни олимпийски игри.

29 държави спечелиха медали.

2 държави спечелиха първите си медали от Зимни олимпийски игри:

Бразилия (1 златен: Лукас Пинейро Бротен – алпийски ски – гигантски слалом за мъже).

Грузия (1 сребърен: Анастасия Метелкина и Лука Берулава – фигурно пързаляне – спортни двойки).

Равенство между половете

Зрители

Доброволци

Олимпийски села

Медии и излъчване

Излъчване

Дигитално присъствие

Данните са предварителни и отразяват представянето към 21 февруари.

Уебсайт, приложение и директен маркетинг на Олимпийските игри

Социални медии на Олимпийските игри

Олимпийски кампании и преживявания

Устойчивост

Въздействие и наследство

Олимпийска солидарност

Образование и култура

Сега фокусът се измества към Френските Алпи 2030, където следващата глава от историята на Зимните олимпийски игри ще надгради постиженията на това издание по отношение на представяне, устойчивост и глобален интерес. Със силния обществен интерес, който вече е видим във Франция и ясния ангажимент за максимално използване на съществуващи съоръжения и дългосрочно наследство, Френските Алпи 2030 ще продължи да развива по-устойчиви, приобщаващи и иновативни Игри за спортисти, общности и фенове по целия свят.