Две класирания в топ 15 за българските смесени щафети на Световното по биатлон

Две класирания в топ 15 записаха смесените щафети на България на Световното първенство по биатлон за младеи и девойки до 19 и до 21 години в германския зимен център Арбер.

Във възрастова категория до 19 години България в състав Георги Джоргов, Николай Николов, Никол Кленовска и Райа Аджамова зае 14-о място с три наказателни обиколки и 16 допълнителни патрона.

Титлата спечели Австрия със 7 допълнителни патронаа, пред Норвегия и Финландия.

При 21-годишните българите Георги Наумов, Веселин Белчински, Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева финишираха на 15-а позиция с 9 допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

Златото е за Латвия с 15 допълнителни патрона, пред Норвегия и Франция.

Утре Световното първенство продължава със спринта при юношите и при младежите.