Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

Италианката Федерика Бриньоне, която спечели златните медали в гигантския и в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец, приключва сезона си преждевременно, за да се възстанови след натоварената кампания, съобщиха от Италианската федерация по зимни спортове.

35-годишната Бриньоне получи множество фрактури и разкъсване на кръстни връзки след падане на миналогодишното италианско първенство, но се възстанови, за да запише най-добрата си олимпийска кампания в историята.

Италианката ще пропусне останалите стартове от Световната купа, планирани за този месец, включително финалите в Норвегия, които започват на 21 март, пише агенция Ройтерс.

„Мисля, че поисках много от тялото си през последните няколко месеца. От самия ден, в който се контузих, се посветих изцяло на целта да участвам на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026“, каза Бриньоне в изявление, споделено от централата.

„Затова се възползвам от сезона, който сега е към своя край, за да си дам почивка и да продължа с рехабилитацията си, доколкото мога, която логично беше провеждана през цялото това време, за да постигнем чудото, което успяхме да направим“, добави тя.