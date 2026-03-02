Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

  • 2 март 2026 | 15:22
  • 208
  • 0
Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

Италианката Федерика Бриньоне, която спечели златните медали в гигантския и в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец, приключва сезона си преждевременно, за да се възстанови след натоварената кампания, съобщиха от Италианската федерация по зимни спортове.

35-годишната Бриньоне получи множество фрактури и разкъсване на кръстни връзки след падане на миналогодишното италианско първенство, но се възстанови, за да запише най-добрата си олимпийска кампания в историята.

Италианката ще пропусне останалите стартове от Световната купа, планирани за този месец, включително финалите в Норвегия, които започват на 21 март, пише агенция Ройтерс.

„Мисля, че поисках много от тялото си през последните няколко месеца. От самия ден, в който се контузих, се посветих изцяло на целта да участвам на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026“, каза Бриньоне в изявление, споделено от централата.

„Затова се възползвам от сезона, който сега е към своя край, за да си дам почивка и да продължа с рехабилитацията си, доколкото мога, която логично беше провеждана през цялото това време, за да постигнем чудото, което успяхме да направим“, добави тя.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

  • 2 март 2026 | 10:04
  • 4732
  • 5
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 март 2026 | 08:35
  • 779
  • 0
Шефът на кънките смята, че Фейгин е била ощетена на Олимпиадата

Шефът на кънките смята, че Фейгин е била ощетена на Олимпиадата

  • 2 март 2026 | 00:42
  • 1650
  • 1
Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

  • 1 март 2026 | 20:32
  • 450
  • 0
България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

  • 1 март 2026 | 19:46
  • 2293
  • 3
Стела Янчовичина: Гигантският слалом е моята слабост, там адреналинът се покачва

Стела Янчовичина: Гигантският слалом е моята слабост, там адреналинът се покачва

  • 1 март 2026 | 17:51
  • 1950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 7764
  • 8
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11618
  • 51
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 19545
  • 40
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15369
  • 24
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 5630
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 5234
  • 7