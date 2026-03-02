Популярни
Резултати от НХЛ

  • 2 март 2026 | 08:35
  • 307
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 1-ви срещу 2-ри март (събота срещу неделя) се изиграха нояи шест мача от НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Питсбърг Пенгуинс - Вегас Голдън Найтс 5:0 (1:0 3:0 1:0)

Сан Хосе Шарск - Уинипег Джетс 2:1* след продължение - 1:1 (0:1 0:0 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Юта Мамът - Чикаго Блекхоукс 0:4 (0:1 0:2 0:1)

Минесота Уайлд - Сент Луис Блус 1:3 (0:0 1:1 0:2)

Ню Йорк Айлъндърс - Флорида Пантърс 5:4 (1:2 2:1 2:1)

Анахайм Дъкс - Калгари Флеймс 3:2* след продължение - 2:2 (0:1 1:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

В рамките на настоящото денонощие ще се изиграе още един мач, който стартира в 21:00 часа българско време и в него Нешвил Предейтърс приема Детройт Ред Уингс. Програмната схема ще продължи и в рамките на новото денонощие на 3-ти март (вторник) с още пет мача. Първият от тях започва от 2:00 часа българско време и в него Ню Йорк Рейнджърс играе с Кълъмбъс Блу Джакетс, а от 5:30 часа е началото на последния, като там Лос Анджелис Кингс се и Колорадо Аваланч.

