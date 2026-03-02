Популярни
Мейсън МакТавиш донесе победата на Анахайл над Калгари след дузпи в НХЛ

  • 2 март 2026 | 10:58
Мейсън МакТавиш донесе победата на Анахайл над Калгари след дузпи в НХЛ

Мейсън МакТавиш отбеляза победното попадение за успеха на домакините от Анахайм над Калгари с 3:2 след дузпи в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Кътър Готие се разписа на два пъти за Дъкс, които спечелиха 12 от последните си 14 мача и вече са на точка от Вегас в челото на Тихоокеанската дивизия на Западната конференция. Лео Карлсон също реализира при дузпите, а вратарят Лукас Достал направи 32 спасявания в срещата. Джоел Фарабий и Егор Шаранжович отбелязаха двата гола за Калгари.

Ню Йорк Айлъндърс спечели домакинството си на Флорида с 5:4 в двубой от вечерта в НХЛ. Андерс Лий бе автор на победния гол при оставащи 30.9 секунди, а Айлъндърс преодоляха изоставане от 0:2 в началото. Дебютантът Матю Шафър реализира два гола, а Карсън Соуси и Бо Хорват също се разписаха за домакините, които постигнаха пета поредна победа.

Питсбърг се наложи над Вегас с 5:0 у дома, след като вратарят Артурс Силовс се отличи с 22 спасявания и записа втори мач през сезона, в който не допуска гол. Брайън Ръст, Бен Киндъл и Джъстин Бразо допринесоха за успеха по гол и асистенция, докато Ерик Карлсон се включи с две асистенции. Игор Чинаков и Рикард Ракел също се разписаха за победата на Питсбърг.

Сейнт Луис спечели гостуването си на Минесота с 3:1 в мач, в който попаденията реализираха Павел Бухневич, Логан Мелу и Робърт Томас. Джоел Хофър отрази 22 от 23 удара към вратата му.

В останалите две срещи от вечерта в НХЛ Сан Хосе надигра като домакин Уинипег с 2:1 след продължение, докато Чикаго надви Юта с 4:0 като гост.

Снимки: Gettyimages

