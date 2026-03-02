Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. В НХЛ уволниха треньор след победа

В НХЛ уволниха треньор след победа

  • 2 март 2026 | 15:39
  • 104
  • 0
В НХЛ уволниха треньор след победа

Старши треньорът на Лос Анджелис Кингс Джим Хилър е уволнен, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига на САЩ и Канада. 56-годишният специалист ще бъде наследен на поста от своя помощник Ди Джей Смит.

Хилър прекара малко повече от две години начело на “Кралете”. Той бе назначен за старши треньор на тима на 2 февруари 2024 година. Под негово ръководство отборът записа 24 победи и 35 загуби (14 от тях след продължения или дузпи) през този сезон, което му отрежда шесто място в Тихоокеанската дивизия във временното класиране. Лос Анджелис обаче е само на три точки за Сиатъл Кракен, който в момента държи последната квота за плейофите.

През последната седмица Кингс претърпяха две тежки загуби от конкуренти в дивизията. В сряда тимът отстъпи с 4:6 пред Вегас Голдън Найтс, а в петък дойде и загубата с 1:8 от Едмънтън Ойлърс.

Дебютът на Ди Джей  Смит на треньорския пост ще бъде тази нощ при домакинството на лидера в класирането на Западната конференция Колорадо Аваланш.

Снимки: Gettyimages

