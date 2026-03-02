Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

Кралицата на скоростните дисциплини в алпийските ски Линдзи Вон благодаря на феновете си и на всички, които я подкрепят в този труден за нея момент. Вон преживя какво ли не в последно време - тя първо скъса кръстна връзка, а после претърпя тежко падане на Олимпийските игри в Милано - Кортина. След няколко операции, тя вече се възстановява у дома.

“Дом, сладък дом. Чувствам се добре да спя в собственото си легло... но да вляза през входната врата без Лео да ме поздрави, както винаги, беше много тежка реалност. Реалност, с която трябваше да се справя. Заедно с много други тежки реалности, които лежат пред мен, докато продължавам напред...

Сега съм фокусирана върху терапията и оздравяването. Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него, както винаги правя.

Ще отделя време за себе си. Ще ви държа в течение, когато мога, но в момента фокусът ми е върху грижата за себе си.

Както винаги, благодаря ви за любовта и подкрепата”, написа във Фейсбук 41-годишната американка.

Снимка: Lindsey Vonn / Фейсбук