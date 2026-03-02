Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

  • 2 март 2026 | 10:04
  • 1528
  • 0
Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него

Кралицата на скоростните дисциплини в алпийските ски Линдзи Вон благодаря на феновете си и на всички, които я подкрепят в този труден за нея момент. Вон преживя какво ли не в последно време - тя първо скъса кръстна връзка, а после претърпя тежко падане на Олимпийските игри в Милано - Кортина. След няколко операции, тя вече се възстановява у дома.

“Дом, сладък дом. Чувствам се добре да спя в собственото си легло... но да вляза през входната врата без Лео да ме поздрави, както винаги, беше много тежка реалност. Реалност, с която трябваше да се справя. Заедно с много други тежки реалности, които лежат пред мен, докато продължавам напред...

Сега съм фокусирана върху терапията и оздравяването. Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него, както винаги правя.

Ще отделя време за себе си. Ще ви държа в течение, когато мога, но в момента фокусът ми е върху грижата за себе си.

Както винаги, благодаря ви за любовта и подкрепата”, написа във Фейсбук 41-годишната американка.

Снимка: Lindsey Vonn / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 март 2026 | 08:35
  • 525
  • 0
Шефът на кънките смята, че Фейгин е била ощетена на Олимпиадата

Шефът на кънките смята, че Фейгин е била ощетена на Олимпиадата

  • 2 март 2026 | 00:42
  • 1459
  • 1
Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев беше най-бърз на 500 метра при мъжете на Държавното първенство по шорттрек

  • 1 март 2026 | 20:32
  • 431
  • 0
България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

България пречупи Сърбия, но това се оказа недостатъчно

  • 1 март 2026 | 19:46
  • 2028
  • 2
Стела Янчовичина: Гигантският слалом е моята слабост, там адреналинът се покачва

Стела Янчовичина: Гигантският слалом е моята слабост, там адреналинът се покачва

  • 1 март 2026 | 17:51
  • 1886
  • 0
Рая Аджамова на 9-о място световното първенство

Рая Аджамова на 9-о място световното първенство

  • 1 март 2026 | 17:38
  • 872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 141269
  • 716
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 4583
  • 20
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 2468
  • 5
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 846
  • 0
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 3347
  • 7
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 21185
  • 18