  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  Живко Желев за подготовката и амбициите в ОФК Хасково

Живко Желев за подготовката и амбициите в ОФК Хасково

  • 12 фев 2026 | 13:20
  • 397
  • 0
Живко Желев за подготовката и амбициите в ОФК Хасково

ОФК Хасково показа две лица през първата половина на настоящия сезон в Югоизточната Трета лига. Треньорът Живко Желев коментира пред Sportal.bg подготовката и целите пред отбора му за пролетния полусезон.

„Не успяхме да проведем нормална подготовка. Причината – лошите метеорологичните условия. Пропадна ни приятелска среща с лидера Несебър. Не се игра и мача за Аматьорската лига с Марица (Милево), който беше част от подготовката. Няма промени в състава. Запазихме си футболистите, нови не сме привличали. През лятото не започнахме добре първенството, но постепенно се подобрявахме и към края на есента показахме прилични игри. Целта за пролетта е достойно представяне. Ще даваме шанс на младите момчета“.

