Валери Домовчийски: Продължаваме борбата

Утре, СФК Раковски (Раковски) ще играе с Левски в Карлово. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Постигнахме ценна победа. Марица (Милево) е сред най-силните отбори в групата. Поехме глътка въздух. Предстои ни да гостуваме на също толкова добър съперник. Укрепиха се в призовата тройка. Няма как да очакваме лесно. С оглед позицията ни в класирането, за нас всеки мач е като финал. Трябват ни точки. Ще направим възможното да печелим такива. Ще се борим докрай“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.