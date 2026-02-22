Урибе говори за трансфера на Вълшебния мустак в ЦСКА 1948

Наставникът на Берое Хосу Урибе говори пред медиите след равенството срещу Арда в мач от футболната Първа лига и определи срещата като оспорвана. Той изрази мнение, че една победа за неговия тим би дала тласък на Берое в борбата за оцеляване в групата.

"Беше много оспорван мач. Имахме много добра ситуация, с която можехме да спечелим, но Хуан Карлос Пинеда нацели гредата. Имахме и още положения, а съперника също ни затрудни. Наложи се нашият вратар да се намесва решително. Смятам, че който бе отбелязал попадение щеше да спечели мача", каза Урибе.

"Всяка точка за нас е много важна в борбата за оцеляване в групата. Гледаме напред и се надяваме на победи в следващите двубои. Точно една победа ни липсва в чисто психологически план. Това ще ни даде тласък", посочи треньорът.

Хосу Урибе коментира и липсата в групата за мача на голмайстора на тима Алберто Салидо, който е спряган за трансфер в ЦСКА 1948. "В следващите часове ще видим дали двата клуба ще се разберат и трансферът ще бъде официален. Нека видим и за каква цена става въпрос. Ние сме отбор, който развива и продава играчи. Това ни е политиката, а ако Салидо ни напусне - разбира се, че ще липсва", каза треньорът на Берое.

Той изрази задоволството си от представянето на новите попълнения в тима и посочи, че петимата са паснали идеално в неговата тактика като играта им става все по-добра с всеки изминал мач.