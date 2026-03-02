Никс спря Спърс

Ню Йорк Никс прекъсна победната серия на Сан Антонио Спърс в НБА, след като спечели в “Медисън Скуеър Гарден” със 114:89.
“Шпорите” за последно загубиха срещу Шарлът в края на януари и се намираха в поредица от 11 поредни успеха. Ню Йорк Никс се намира на третото място в Източната конференция с 39 победи и 22 загуби, докато Сан Антонио е втори на Запад с 43 успеха и 17 поражения.
Отборът от Ню Йорк стигна до победата благодарение на серия от 26:2 през първото полувреме. Сан Антонио допусна цели 22 грешки в хода на двубоя.
Микал Бриджис отбеляза 25 точки за успеха на Никс, а Джейлън Брънсън добави 24.
Голямата звезда на тима от Тексас Виктор Уембаняма завърши с "дабъл-дабъл" - 25 точки и 13 асистенции.