Панатинайкос се раздели с турски национал

Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви раздялата си с центъра Йомер Юртсевен. Новината беше потвърдена от клуба, с което се слага край на престоя на турския баскетболист в Атина.
Юртсевен се присъедини към Панатинайкос през миналия сезон, подписвайки договор за една година с опция за удължаване. Първоначално и двете страни бяха решили да продължат сътрудничеството си, но ситуацията се промени, след като той отпадна от ротацията на отбора.
Причината за това бе завръщането в игра на Ришон Холмс след контузия, което ограничи значително игровото време на турския национал. Според договора, както Юртсевен, така и клубът са имали опция за прекратяване на контракта, която в крайна сметка е била активирана.
През този сезон 27-годишният турски национал взе участие в 19 мача от Евролигата. В тях той записа средно по 6.3 точки и 3.5 борби за около 12 минути на паркета.
