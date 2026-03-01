Панатинайкос се раздели с турски национал

Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви раздялата си с центъра Йомер Юртсевен. Новината беше потвърдена от клуба, с което се слага край на престоя на турския баскетболист в Атина.

Юртсевен се присъедини към Панатинайкос през миналия сезон, подписвайки договор за една година с опция за удължаване. Първоначално и двете страни бяха решили да продължат сътрудничеството си, но ситуацията се промени, след като той отпадна от ротацията на отбора.

Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/NXf54TP2Ou — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 28, 2026

Причината за това бе завръщането в игра на Ришон Холмс след контузия, което ограничи значително игровото време на турския национал. Според договора, както Юртсевен, така и клубът са имали опция за прекратяване на контракта, която в крайна сметка е била активирана.

През този сезон 27-годишният турски национал взе участие в 19 мача от Евролигата. В тях той записа средно по 6.3 точки и 3.5 борби за около 12 минути на паркета.

