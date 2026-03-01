Популярни
  Рожденикът Дончич поведе Лейкърс към категорична победа срещу Голдън Стейт

• 1 март 2026 | 14:22

  • 1 март 2026 | 14:22
  • 281
  • 0
Рожденикът Дончич поведе Лейкърс към категорична победа срещу Голдън Стейт

Лука Дончич отпразнува 27-ия си рожден ден с 26 точки, 6 борби и 8 асистенции, за да поведе Лос Анджелис Лейкърс към победата над Голдън Стейт Уориърс със 129:101 като гост в Сан Франциско в мач от редовния сезон в НБА.

Лейкърс прекъснаха серията си от три поредни загуби, но поведоха в началните минути срещу Уориърс и не изпуснаха лидерството си. ЛеБрон Джеймс завърши с 22 точки, 7 борби и 9 асистенции.

Само един баскетболист на Голдън Стейт отбеляза повече от 12 точки – Ги Сантос, който се отчете с 14, а 12 добави Моузес Мууди.

Брендън Милър реализира 26 точки за успеха на Шарлът над Портланд със 109:93 в друга среща от вечерта в НБА. Коби Уайт, който пристигна от тима на Чикаго, дебютира на домакински терен и отбеляза 20 точки – по 10 в двете полувремена. За Портланд Джу Холидей вкара 25 точки.

Маями се наложи при домакинството си на тима на Хюстън със 115:105 след „дабъл-дабъл“ на Бам Адебайо, който записа 24 точки и 11 борби. Андрю Уигинс беше ударен от центъра Хокетс Алперен Шенгюн с лакът и се нуждаеше от шевове на бузата в хода на мача, като впоследствие завърши с 12 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Кевин Дюрант реализира 32 точки и подаде 8 асистенции за Хюстън.

В другите два двубоя от вечерта Торонто надделя при гостуването си на Вашингтон със 134:125, след като Имануел Куикли се отчете с 27 точки и 11 асистенции, а Брандън Инграм добави 24 точки, докато отборът на Ню Орлиънс победи като гост Юта със 115:105.

Садик Бей отбеляза 24 точки за втория успех над Юта за последните три дни.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

НБА продължи със скромна програма

НБА продължи със скромна програма

  • 1 март 2026 | 07:30
  • 1409
  • 0
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)
  • 28 фев 2026 | 16:01

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 20770
  • 39
Апоел Тел Авив работи по събирането на всичките си играчи и служители в България
  • 28 фев 2026 | 15:32

Апоел Тел Авив работи по събирането на всичките си играчи и служители в България

  • 28 фев 2026 | 15:32
  • 800
  • 1
Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 36 точки при завръщането си след контузия за победата на Оклахома Сити над Денвър
  • 28 фев 2026 | 10:59

Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 36 точки при завръщането си след контузия за победата на Оклахома Сити над Денвър

  • 28 фев 2026 | 10:59
  • 887
  • 1
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 28 фев 2026 | 08:05
  • 1009
  • 0
България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи
  • 27 фев 2026 | 22:53

България с грешна стъпка в Норвегия, изгониха Любо Минчев, Бост се контузи

  • 27 фев 2026 | 22:53
  • 23516
  • 44
Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора
  • 1 март 2026 | 13:15

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6244
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата
  • 1 март 2026 | 11:55

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24389
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3967
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха
  • 1 март 2026 | 13:56

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6992
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2256
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!
  • 1 март 2026 | 10:23

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2997
  • 1