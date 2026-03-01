Популярни
Евролигата отмени насрочения за 3 март мач между Апоел и Париж

  • 1 март 2026 | 14:29
Евролигата отмени насрочения за 3 март мач между Апоел и Париж

Евролигата отмени насочения за 3 март мач между израелския Апоел Тел Авив и френския Париж поради ситуацията в Близкия изток, информираха от организацията.

Двубоят от 21-ия кръг, който вече бе отложен и впоследствие планиран именно за началото на следващата седмица в Тел Авив, няма да се проведе тогава. Новината дойде ден след като израелското първенство официално беше спряно до второ нареждане.

Евролига ще прецени със засегнатите отбори най-добрите възможни варианти за пренасрочването на мача.

